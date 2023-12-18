Израильские хакеры парализовали работу иранских заправок

Система распределения топлива на заправочных станциях Ирана оказалась нарушенной в понедельник утром в связи с техническими неполадками, сообщают иранские СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, The Times of Israel отмечает, что сбои произошли в результате хакерской атаки.

Отмечается, что хакерская группа Predatory Sparrow, имевшая отношение к Израилю, взяла на себя ответственность за нарушение работы иранских АЗС.

"Эта кибератака является ответом на агрессию Исламской Республики Иран и ее марионеточных сил в регионе", - цитирует издание выдержки из заявления хакерской группы.

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