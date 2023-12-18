Страны ЕС уничтожили вакцин от коронавируса на миллиарды евро

По меньшей мере 215 млн доз вакцин против COVID-19, закупленных странами ЕС в период пандемии, были выброшены, что обошлось налогоплательщикам в €4 млрд.

Как передает Day.Az, это следует из расчетов Politico.

После начала пандемии коронавируса и одобрения вакцин страны ЕС коллективно получили 1,5 млрд доз (более трех доз на каждого жителя Европы).

Больше всего в среднем на одного человека утилизировала Эстония - 1,1 дозы вакцины. Лидером по количеству выброшенных вакцин стала Германия (83 млн доз).

Правительства ряда стран, включая вторую по численности населения страну ЕС Францию, а также Польшу, Латвию, Чехию, Венгрию и Грецию, отказались раскрыть масштабы утилизации вакцин, отмечает газета.

Более того, Германия предоставила данные в июне 2023 года - в то время у нее хранилось еще 120 млн доз, но с тех пор производители представили более новые версии вакцин, адаптированные к последним вариантам коронавируса, что делает предыдущие вакцины устаревшими и повышает вероятность их утилизации.

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