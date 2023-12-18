Глава Пентагона прибыл в Тель-Авив

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив на встречу с руководством Израиля. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X, передает Day.Az.

Глава Пентагона уточнил, что рассчитывает встретиться с израильским коллегой Йоавом Галантом, а также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и кабинетом военных действий, чтобы подтвердить "непоколебимую приверженность" Соединенных Штатов Израилю.

Также стороны обсудят операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ликвидации боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, а Остин в свою очередь подчеркнет необходимость защиты мирного населения и обеспечения прохода гуманитарной помощи в сектор Газу.

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