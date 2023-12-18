Байден перенес заключение торгового соглашения с Великобританией

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отложил планы по заключению торгового соглашения с Великобританией. Как передает Day.Az, об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По сведениям собеседников издания, причиной послужили возражения сената США из-за специфики соглашения. По их данным, сделка вообще может не состояться из-за "многочисленных разногласий".

Как пишет Politico, в проекте соглашения, который состоит из 11 пунктов, сообщалось, что переговоры по заключению должны начаться к концу текущего года.

Как напоминает газета, в 2021 году премьер-министр Британии Борис Джонсон заявлял, что эта торговая сделка с Вашингтоном станет одним из главных преимуществ выхода Лондона из ЕС.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!