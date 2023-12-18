Неизвестные обстреляли израильскую машину на Западном берегу реки Иордан
Неизвестные обстреляли израильский автомобиль на Западном берегу реки Иордан (регион считается частью непризнанного государства Палестина). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в машине находились 27-летняя женщина, мужчина и маленький ребенок. Женщина получила ранения, остальные не пострадали. Инцидент произошел недалеко от израильского поселения Атерет.
Пострадавшую госпитализировали.
Нападавшие с места преступления скрылись. По данным Kan, злоумышленники могли уехать на своей машине в сторону Рамаллы. В настоящее время израильские силовики перекрыли дороги в районе места происшествия и ведут поиски преступников.
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