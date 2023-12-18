Самолет Москва — Ереван совершил аварийную посадку

Самолет Москва - Ереван приземлился в Шереметьево из-за неисправности. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Telegram-канале BRIEF со ссылкой на источник в Росавиации.

Летевший из Москвы в Ереван Boeing 737 был вынужден приземлиться в аэропорт вылета. Причиной возвращения стало срабатывание датчика отказа управления передней стойкой шасси.

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