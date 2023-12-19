Бойцы ЦАХАЛ нашли в доме участника ХАМАС крупную сумму

Армия Израиля (ЦАХАЛ) нашла в доме одного из бойцов радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа более $1,3 млн. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале, передает Day.Az.

"В ходе оперативных мероприятий в Джабалии военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили в доме одного из высокопоставленных террористов ХАМАС денежные средства на сумму 5 000 000 шекелей (1 363 846 долларов), предназначенные для террористической деятельности. Средства были обнаружены в чемоданах вместе с многочисленным оружием", - сказано в сообщении.

Также ЦАХАЛ нанес удары по инфраструктуре, где находилось оружие.

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