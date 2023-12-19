В Газе после четырехдневного сбоя восстановили интернет и связь

В секторе Газа удалось восстановить системы связи и подключение к интернету после четырех дней отсутствия доступа к ним в анклаве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает издание ОАЭ The National.

Интернет и телефонная связь пропали в секторе Газа вечером 14 декабря, что затруднило доставку гуманитарной помощи и проведение в анклаве спасательных работ.

The National также сообщает, что в Газу через израильский контрольно-пропускной пункт "Керем-Шалом" въехали уже по меньшей мере 79 грузовиков с гуманитарной помощью. Израильское правительство 15 декабря, впервые после начала конфликта в секторе Газа, открыло КПП "Керем Шалом" для фур с гуманитарной помощью. Этот КПП расположен на административной границе Израиля и сектора Газа.

"Израиль намерен продолжать работать с нашими партнерами, чтобы обеспечить поставку более крупных объемов помощи жителям Газы", - сказал представитель Минобороны Израиля полковник Моше Тетро.

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