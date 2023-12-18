Эта страна выделит на нацоборону $5,7 млрд

Правительство Дании представило план по воссозданию основы национальной обороны, предусматривающий выделение 39 млрд крон ($5,7 млрд) на период 2024-2033 годов. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам министра обороны Троэльса Лунда Поульсена, эти средства пойдут на закупку техники, строительство, информационные технологии и личный состав.

"У нас большие планы для ВС Дании, которые будут отражены в новом десятилетнем Оборонном соглашении (соглашение парламентских партий, являющееся основой для развития национальных вооруженных сил на оговоренный период). Но прежде чем мы сможем начать инвестировать в новые задачи и новый потенциал, необходимо обеспечить вооруженным силам экономический и организационный фундамент, что будет сделано в соответствии с планом воссоздания основы", - приводятся в пресс-релизе слова политика.

Что касается закупок техники, то в следующие десять лет на это будет потрачено 21 млрд крон (около $3,1 млрд), в частности, на приобретение БМП и боеприпасов.

"Перед нами стоит историческая задача. В течение следующих десяти лет мы должны не только восстановить основу вооруженных сил, но и значительно укрепить ее для выполнения будущих задач. Это должно быть сделано наилучшим образом, и мы должны заняться этим как следует", - заявил глава датского военного ведомства.

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