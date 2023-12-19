Почему США не могут решить проблему с хуситами?

Саудовская Аравия и ОАЭ ведут разную политику в отношении йеменских повстанцев-хуситов, что мешает США сформировать коалицию для противодействия атакам мятежников в районе Красного моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом неназванный представитель американских властей сообщил Bloomberg.

"Два важнейших участника долгой гражданской войны в Йемене - Саудовская Аравия и ОАЭ - поддерживают соперничающие фракции против хуситов, а также отличаются в подходе к мятежникам. По словам источников, разное отношение стран к проблеме усложняет попытки США добиться слаженных действий", - информирует агентство.

В частности, неназванный представитель йеменских властей, поддерживаемых ОАЭ, отметил, что Абу-Даби выступает за военный вариант решения проблемы, за объявление США хуситов "террористами".

В свою очередь Саудовская Аравия - сторонник более умеренной линии поведения. По словам члена команды саудовских переговорщиков, работающих с хуситами, в Эр-Рияде опасаются, что нажим на мятежников сделает их более агрессивными, подорвет хрупкое перемирие в Йемене и расстроит план королевства о постоянном режиме прекращения огня с повстанцами.

Власти Саудовской Аравии, ОАЭ и Госдеп США не стали комментировать эту информацию.

Между тем, по словам неназванного представителя американских властей, Белый дом связывается с хуситами через Оман и некоторых других посредников, призывает прекратить атаки. Представитель повстанцев подтвердил контакты, но подчеркнул, что они продолжат нападения, пока Израиль не прекратит операцию в секторе Газа.

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