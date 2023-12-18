Молдова решила выйти еще из двух соглашений СНГ

Молдова решила выйти из соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ) по военным наблюдателям и коллективным миротворческим силам, а также по поддержке структур по борьбе с терроризмом. Решение о денонсации международных договоров принял парламент республики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Покинуть соглашение о группах военных наблюдателей и коллективных миротворческих силах предложило Министерство обороны Молдовы. В информационной записке к проекту указано, что в рамках СНГ страна не взаимодействует в военно-политической сфере.

Идея отказа от сотрудничества в антитеррористической сфере принадлежит Службе информации и безопасности республики. В ведомстве отметили, что в последние годы не использовали положения данного документа.

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