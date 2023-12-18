В Финляндии рассказали о ситуации на границе с Россией
Финские пограничники заявили о спокойной ситуации на крупнейшем пограничном пункте с Россией "Ваалимаа" после закрытия границы между странами. Об этом сообщает общественный вещатель Yle, ссылаясь на погранотряд Юго-Восточной Финляндии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"По данным погранотряда Юго-Восточной Финляндии, ночью никто не пытался пересечь границу", - говорится в сообщении.
В публикации сказано, что в "Ваалимаа" не прибывали новые просители убежища.
14 декабря граница России и Финляндии работала первый день после предыдущего закрытия. Были открыты два контрольно-пропускных пункта. Также планировалось полноценное возобновление туристического автобусного сообщения между Хельсинки и Санкт-Петербургом.
На следующий день КПП "Ваалимаа" и "Ниирала" вновь прекратили свою работу из-за наплыва беженцев. Причиной был назван возобновившийся наплыв беженцев, который в МВД Финляндии связали с "влиянием иностранной державы".
28 ноября Финляндия закрыла все пограничные переходы на границе с Россией на две недели для лиц, которые ищут убежище в стране. Вскоре после этого решения погранслужба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией.
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