В Финляндии рассказали о ситуации на границе с Россией

Финские пограничники заявили о спокойной ситуации на крупнейшем пограничном пункте с Россией "Ваалимаа" после закрытия границы между странами. Об этом сообщает общественный вещатель Yle, ссылаясь на погранотряд Юго-Восточной Финляндии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По данным погранотряда Юго-Восточной Финляндии, ночью никто не пытался пересечь границу", - говорится в сообщении.

В публикации сказано, что в "Ваалимаа" не прибывали новые просители убежища.

14 декабря граница России и Финляндии работала первый день после предыдущего закрытия. Были открыты два контрольно-пропускных пункта. Также планировалось полноценное возобновление туристического автобусного сообщения между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

На следующий день КПП "Ваалимаа" и "Ниирала" вновь прекратили свою работу из-за наплыва беженцев. Причиной был назван возобновившийся наплыв беженцев, который в МВД Финляндии связали с "влиянием иностранной державы".

28 ноября Финляндия закрыла все пограничные переходы на границе с Россией на две недели для лиц, которые ищут убежище в стране. Вскоре после этого решения погранслужба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией.

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