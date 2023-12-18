Еврокомиссия начала расследование против соцсети X

Еврокомиссия начала официальное расследование против соцсети X (бывший Twitter) по обвинению в нарушении европейских норм удаления нелегального контента, транспарентности и борьбы с дезинформацией. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы запустили официальные процедуры устранения нарушений против X. Подозрения: нарушения обязательств по [удалению] нелегального контента и дезинформации, нарушения обязательств по транспарентности, разработка пользовательского интерфейса, вводящего пользователей в заблуждение", - написал Бретон.

Это первое расследование в рамках европейского Акта цифровых услуг, который, в частности, регулирует контент мессенджеров и соцсетей. По его нормам, X может получить штраф в размере до 6% от всей своей прибыли, а в случае отказа исполнять требования Еврокомиссии может быть заблокирован в странах Евросоюза.

Еврокомиссия в середине октябре направила владельцу X Илону Маску и руководству компании письмо со списком нарушений, в которых подозревается компания. В конце октября она получила ответ, что сразу подтвердил еврокомиссар Бретон. Тот факт, что Еврокомиссия открыла официальное расследование, означает, что полученный ответ ЕК сочла неудовлетворительным. Еврокомиссия тогда же направила аналогичные письма американской корпорации Meta (признана экстремистской в России) и китайской компании TikTok. Они выразили полную готовность сотрудничать с Еврокомиссией. По информации СМИ, основные претензии Еврокомиссии ко всем соцсетям были связаны с распространением информации палестинских источников о нападении радикального движения ХАМАС на Израиль.

Ранее Маску уже угрожала запретом X в ЕС замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова, обвиняя соцсеть в распространении сведений, которые Еврокомиссия считает дезинформацией.

В августе в Евросоюзе вступил в действие так называемый Акт о цифровых услугах ЕС, который, в частности, обязывает операторов соцсетей удалять информацию, если ее сочтет ложной сеть так называемых независимых фактчекеров, которую признает Еврокомиссия. В случае нарушения этого требования оператору соцсети может быть выписан штраф объемом до 6% от всей прибыли компании, в случае системного неподчинения нарушителю грозит запрет в странах ЕС. Таким образом Еврокомиссия закрепила юридическую ответственность в ЕС оператора соцсети за контент, размещаемый в ней третьими лицами.

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