https://news.day.az/world/1623191.html Мигранты выясняют отношения на улицах Германии - ВИДЕО
Мигранты выясняют отношения на улицах Германии - ВИДЕО
Мигранты в Германии не стесняются открыто выяснять отношения на улицах.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Баварию можно узнать только по зданиям и номерам автомобилей, отметили комментаторы в соцсетях.
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