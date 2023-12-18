Мигранты выясняют отношения на улицах Германии

Мигранты в Германии не стесняются открыто выяснять отношения на улицах.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Баварию можно узнать только по зданиям и номерам автомобилей, отметили комментаторы в соцсетях.

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