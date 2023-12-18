Эрдоган и Орбан объявили о приоритетном стратегическом партнерстве Турции и Венгрии

Венгрия и Турция укрепили свои отношения, заключив соглашение о приоритетном стратегическом партнерстве, передает Day.Az.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписали документ в ходе визита Эрдогана в Будапешт.

Эрдоган и Орбан подчеркнули намерение развивать союзнические связи. Лидеры провели заседание Совета стратегического сотрудничества и выступили с совместной пресс-конференцией, выражая стремление к партнерству в XXI веке.

Орбан подчеркнул значение Турции для венгерской безопасности, напомнив, что товарооборот между двумя странами достиг почти $4 млрд в год, а цель состоит в том, чтобы довести его до $6 млрд в год. По его словам, в Венгрии работают около 500 турецких предприятий, а в Турции - 100 венгерских.

В свою очередь Эрдоган, назвав Орбана другом, указал на важное практическое значение новых соглашений в таких областях, как энергетика, военная промышленность, транспортная инфраструктура, образование, взаимопомощь в чрезвычайных ситуациях.