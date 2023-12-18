Пентагон призвал Иран принимать меры по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке

Иран должен предпринимать шаги по предотвращению возможного обострения конфликта в Ближневосточном регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на совместной с израильским коллегой Йоавом Галантом пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Разумеется, Соединенные Штаты не стремятся к войне. И мы настоятельно призываем Иран предпринять шаги по предотвращению эскалации", - сказал Остин. По его утверждению, Иран в настоящее время "усиливает напряженность в регионе", продолжая поддерживать радикальные группировки. "Злонамеренные атаки иранских прокси угрожают безопасности жителей региона и могут быть чреваты расширением масштабов конфликта", - отметил глава Пентагона.

"Мы работаем над тем, чтобы конфликт не распространился за пределы сектора Газа", - подчеркнул Остин.

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