Конгресс США решил рассекретить информацию об НЛО

Конгресс США поддержал законопроект, позволяющий рассекретить информацию об НЛО. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The New York Times.

В публикации отмечается, что закон вступит в силу после того, как его подпишет президент США Джо Байден. Нововведение предполагает, что будут обнародованы государственные документы, которые касаются неопознанных аномальных феноменов, технологий неизвестного происхождения и нечеловеческого разума.

Документы должны публиковаться в течение 25 лет после создания, отмечает издание.

В финальную версию законопроекта, принятую конгрессом, добавлена оговорка, позволяющая не публиковать информацию, если президент решит, что она представляет угрозу национальной безопасности.

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