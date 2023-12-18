https://news.day.az/world/1623200.html Довольно сильное землетрясение в Китае - есть погибшие
Довольно сильное землетрясение в Китае - есть погибшие
По меньшей мере восемь человек погибли в результате сильного землетрясения в провинции Ганьсу на северо-западе КНР.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Несколько подземных толчков магнитудой до 6,2 было зафиксировано в полночь по пекинскому времени.
Очаг залегал на глубине 10 км.
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