Рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд

Очередной антирекорд побил рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена. Деятельность главы Белого дома поддерживают только 34 процента американцев. Такие цифры показал опрос университета Monmouth, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Общественное мнение об эффективности работы Байдена на данный момент держится на уровне 34 процентов, а 61 процент не одобряет его работу", - указал университет.

Там отметили, что в опросах университета такой показатель Байдена стал самым низким с момента его вступления в должность.

Причем рейтинг одобрения главы Белого дома идет вниз, как среди демократов, так и среди тех избирателей, которые не отдают предпочтение ни одной партии. Среди республиканцев Байдена и вовсе поддерживают лишь пять процентов.

Больше половины респондентов недовольны работой руководства страны в сфере борьбы с безработицей, а также в сфере по созданию инфраструктуры. Это, как отмечается, происходит, несмотря на усилия администрации в этих вопросах.

Политику главы Белого дома по вопросам миграции не одобряют 69 процентов участников опроса. Еще 68 процентов респондентов недовольны инфляцией.

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