Министр обороны Израиля анонсировал следующую фазу операций в Секторе Газа

Израиль будет постепенно переходить к следующей фазе операций в Секторе Газа

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант.

По его словам, местное население, скорее всего, сможет сначала вернуться на север Газы, который был самым населенным районом средиземноморского анклава до вторжения Израиля в ответ на атаки ХАМАС 7 октября.

При этом Галлант не назвал сроки перехода к новому этапу операции.

Большинство жителей северной части Газы последовали указаниям Израиля эвакуироваться на юг, где военные регулярно приказывают людям двигаться дальше на фоне непрекращающихся воздушных ударов и перестрелок с боевиками исламистской группировки.

"Скоро мы сможем различать разные районы Газы. каждом районе, где мы выполним свою миссию, мы сможем постепенно перейти к следующему этапу и начать работу по возвращению местного населения. Это означает, что на севере это может быть достигнуто быстрее, чем на юге", - заявил Галлант.