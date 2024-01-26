Южная Корея обвинила КНДР в перекладывании ответственности за напряженность

КНДР пытается переложить ответственность за проведение своей ядерной программы на внешних игроков, используя при этом ложные утверждения. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил официальный представитель министерства иностранных дел Южной Кореи Лим Су Сок, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таким образом дипломат прокомментировал высказывание главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова. Российский министр обратил внимание на попытки Вашингтона, Сеула и Токио "сколотить военный блок" и нарастить боевую активность в регионе.

"Северная Корея ведет разработку ядерного оружия и ракет в соответствии со своим собственным графиком, постоянно выступает с ложными и искажающими утверждениями, перекладывает вину на остальных, чтобы оправдать эти разработки", - отметил Лим Су Сок.

Он добавил, что в последнее время Пхеньян начал организовывать различные провокации против Сеула. В частности, северокорейские власти назвали отношения двух стран враждебными и провели артиллерийские стрельбы в акватории Желтого моря.

По словам дипломата, все это привело к повышению уровня напряженности на полуострове. В результате Южной Корее пришлось принять "естественные меры" по обеспечению своей безопасности, указал Лим Су Сок.

В конце он призвал Пхеньян отказаться от проведения ядерной программы. Как сказал представитель МИД, правительство его страны все еще открыто к диалогу с КНДР без условий.

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