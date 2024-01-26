Серьезное ДТП в Турции

В Турции автобус попал в аварию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в районе Ташкепрю в Кастамону.

Водитель потерял управление, автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате погибли 4 человека, есть раненые.

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