https://news.day.az/world/1632237.html Серьезное ДТП в Турции - есть погибшие
Серьезное ДТП в Турции - есть погибшие
В Турции автобус попал в аварию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в районе Ташкепрю в Кастамону.
Водитель потерял управление, автобус съехал с дороги и перевернулся. В результате погибли 4 человека, есть раненые.
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