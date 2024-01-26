В Иране опровергли информацию о предупреждении от США о теракте в Кермане

Источник информационного агентства IRNA в Министерстве иностранных дел Ирана опроверг утверждения газеты The Wall Street Journal о том, что Вашингтон предупредил Тегеран о готовящемся теракте в Кермане, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Между тем источник IRNA в спецслужбах исламской республики заявил, что конфиденциальное послание США было направлено на то, "чтобы обезопасить Вашингтон от ответного удара Тегерана, особенно после начала Израилем войны в [секторе] Газа".

В четверг газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что США якобы предупредили Иран о том, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планирует устроить теракт в иранском городе Керман в начале января. Согласно утверждению издания, Тегеран достаточно своевременно получил от Вашингтона сведения о месте планируемого теракта, чтобы успеть его предотвратить или хотя бы избежать большого числа жертв. Вашингтон не получил от Тегерана обратной связи и не знает, почему Иран не смог предотвратить террористическую атаку, сообщил газете другой американский чиновник. Какие каналы связи были задействованы, не уточняется. В свою очередь Госдепартамент США отказался комментировать эту информацию.

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