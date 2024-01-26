На севере Израиля объявили воздушную тревогу

Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, первый раз за два дня прозвучали в северных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении.

Это первое оповещение армейской пресс-службы о воздушной тревоге в северной части страны с 24 января.

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