https://news.day.az/world/1632251.html На севере Израиля объявили воздушную тревогу
На севере Израиля объявили воздушную тревогу
Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие об угрозе ракетного обстрела, первый раз за два дня прозвучали в северных районах Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в сообщении.
Это первое оповещение армейской пресс-службы о воздушной тревоге в северной части страны с 24 января.
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