Французский политик призвал "уничтожить" Евросоюз

Франции нужно выйти из Евросоюза ради спасения сельского хозяйства. Об этом в своем аккаунте в соцсети X заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, Еврокомиссия совершила провокацию в самый разгар протестов фермеров. А именно - объявила о планах ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур. По его мнению, это решение убьет сельское хозяйство.

Поэтому политик считает, что нужно "уничтожить" Евросоюз, прежде чем он разрушит Францию.

До этого Филиппо в соцсетях заявил, что страны Запада пытаются развязать третью мировую войну, совершая провокации против РФ.

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