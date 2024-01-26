Французский политик призвал "уничтожить" Евросоюз
Франции нужно выйти из Евросоюза ради спасения сельского хозяйства. Об этом в своем аккаунте в соцсети X заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, Еврокомиссия совершила провокацию в самый разгар протестов фермеров. А именно - объявила о планах ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур. По его мнению, это решение убьет сельское хозяйство.
Поэтому политик считает, что нужно "уничтожить" Евросоюз, прежде чем он разрушит Францию.
До этого Филиппо в соцсетях заявил, что страны Запада пытаются развязать третью мировую войну, совершая провокации против РФ.
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