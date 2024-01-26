В Китае раскрыли главную цель учений НАТО

Старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований Китайского университета Жэньминь Ван Сяньцзюй раскрыл, в чем заключается главная цель военных учений НАТО. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит газета Global Times.

Сяньцзюй заявил о желании альянса сформировать образ российской угрозы. Однако это стремление усугубит напряженность в мире, предупредил он.

"Цель НАТО - продолжить формирование "российской угрозы", заручиться поддержкой граждан Евросоюза своей антироссийской политики и оправдать дальнейшие расходы на оборону и экономическое давление на Россию", - отметил эксперт.

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