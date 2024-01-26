Трамп призвал направить в Техас нацгвардию

Экс-президент США Дональд Трамп призвал "все желающие штаты" отправить в Техас сотрудников Национальной гвардии после решения Верховного суда США о возможности удалить колючую проволоку на границе с Мексикой. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении Трампа, его приводит газета Hill.

"Перед лицом этой катастрофы национальной безопасности, общественной безопасности и общественного здравоохранения Техас справедливо применил пункт Конституции о вторжении, и ему должна быть оказана полная поддержка для отражения вторжения... Мы призываем все желающие штаты направить свою охрану в Техас, чтобы предотвратить въезд нелегалов и вывести их обратно через границу", - заявил Трамп.

До этого сообщалось, что власти Техаса в борьбе против нелегальной миграции поддержали 25 штатов - ровно половина от всех Соединенных Штатов.

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