Китай прекратил выдачу виз гражданам этой страны

Китай прекратил выдачу виз гражданам Литвы, Пекин при этом не предоставил Вильнюсу дополнительной информации о причинах такого решения и о том, носит ли эта мера временный характер. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его слова приводит портал Delfi.

"Нас об этом проинформировали. Никакой дополнительной информации не предоставляется. Я знаю, что если будет необходимость, граждан Литвы могут принять и в других странах - в Польше или где-то еще", - заявил Ландсбергис.

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