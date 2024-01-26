В США рассказали, как союзники готовятся к приходу Трампа к власти

Лидеры союзных США государств опасаются прихода к власти экс-президента Дональда Трампа, в то же время они стремятся подготовиться к потенциальному взаимодействию с новой администрацией Трампа и "работают" со своими контактами в Вашингтоне с целью узнать, кто может войти в его ближайшее окружение. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает американская газета Wall Street Journal.

"Лидеры многих стран - ближайших союзников Америки опасаются администрации, готовой игнорировать дипломатические нормы и традиции... Чтобы подготовиться (к приходу к власти Трампа. - прим. ред.), иностранные правительства работают со своими контактами в Вашингтоне в надежде узнать, кто может войти в ближайшее окружение Трампа и как выглядят их политические идеи", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что, по мнению лидеров союзных Вашингтону стран, администрация Трампа "готова игнорировать дипломатические нормы и традиции". При этом некоторые главы государств уже "расхваливают шаги, предпринятые ими за последние годы, такие как увеличение военных расходов, которые, как они знают, важны для Трампа".

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