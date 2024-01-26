США заверили Тайвань в продолжении поддержки

Делегация законодателей США, прибывшая 24 января на Тайвань с трехдневным визитом, заявила, что Вашингтон продолжит поддерживать остров вне зависимости от результатов грядущих в этом году выборов американского президента.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Taipei Times.

"Мы будем поддерживать [Тайвань] вне зависимости от того, кто находится в Белом доме", - приводит газета слова сопредседателя группы по делам Тайваня в Конгрессе США Марио Диас-Баларта (республиканец от штата Флорида).

Его коллега Ами Бера (демократ от штата Калифорния) отметил, что до инаугурации в мае нового лидера тайваньской администрации Лая Циндэ Вашингтон ожидает от Пекина "некоторых действий", от которых США призывают КНР воздержаться. "Мое послание Пекину таково: не делайте этого. Давайте выберем другой путь продвижения вперед, чтобы сохранить статус-кво для поддержания мира и процветания в регионе", - сказал он. Конгрессмен не уточнил, каких конкретно действий США ожидают от Китая.

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