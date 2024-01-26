На юге сектора Газа идут интенсивные бои

Подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведут "интенсивные бои" с радикалами в центральной части города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Интенсивные бои в центре Хан-Юниса. Истребители ВВС Израиля нанесли удары по десяткам террористических объектов, включая оперативные штабы, склады оружия, наблюдательные посты, используемые террористами ХАМАС", - говорится в сообщении. Военные отметили, что в этом районе "пять террористов были уничтожены ударом с воздуха при входе на военный объект ХАМАС", еще по "четырем террористам, обстрелявшим войска противотанковыми ракетами, нанесли удары истребитель и БПЛА", а "в другом инциденте при помощи танкового и снайперского огня были уничтожены шесть террористов, представлявших угрозу для военнослужащих".

В пресс-службе также сообщили, что "на севере сектора Газа ВВС и сухопутные подразделения ЦАХАЛ осуществили совместные операции по [ликвидации] террористической инфраструктуры ХАМАС", в ходе которых "истребители нанесли удары по зданию, начиненному взрывчаткой, а также по военному объекту, противотанковому посту и шахте туннеля" радикалов. Кроме того, "ночью ВМС ЦАХАЛа нанесли удары по ряду террористических объектов и оказали огневую поддержку войскам вдоль побережья сектора Газа", добавили военные.

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