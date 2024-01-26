Король Великобритании Карл III госпитализирован для плановой процедуры в рамках лечения в связи с заболеванием предстательной железы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Букингемского дворца.

Отмечается, что короля этим утром госпитализировали в лондонскую больницу для планового лечения.

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