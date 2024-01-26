https://news.day.az/world/1632351.html Король Великобритании Карл III госпитализирован
Король Великобритании Карл III госпитализирован
Король Великобритании Карл III госпитализирован для плановой процедуры в рамках лечения в связи с заболеванием предстательной железы.
Как передает Day.Az, об этом говорится в информации Букингемского дворца.
Отмечается, что короля этим утром госпитализировали в лондонскую больницу для планового лечения.
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