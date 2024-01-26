Власти Германии заявили о слежке за правыми

Власти Германии будут отслеживать все финансовые операции правых радикалов. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фэзер прокомментировала информацию о переводе представителем Христианско-демократического движения 120 тысяч евро Идентитарному движению, признанному конституционным судом Германии правоэкстремистским. Она отметила, что правоохранительные органы следят за связями движения.

"Никто, финансово поддерживающий правоэкстремистские организации, не должен рассчитывать, что останется незамеченным", - заявила политик. Она подчеркнула, что будут отслеживаться как другие политические движения правого толка, так и предприниматели.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!