Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу

Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 31 января 2024 года повышается до 3 630,2 рублей против 3 588,5 рублей за тонну неделей ранее, говорится в материалах Минсельхоза РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Пошлина на ячмень составит 512 рублей против 169,2 рублей, пошлина на кукурузу будет повышена до 926 рублей против 644,2 рублей за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $251,3 за тонну, на ячмень - $188,1 за тонну, на кукурузу - $194,8 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.

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