Мишель не будет участвовать в выборах в Европейский парламент

Президент Европейского совета Шарль Мишель отказался от своего плана баллотироваться в Европейский парламент этим летом и вместо этого останется на своем посту.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Financial Times.

Это означает, что Шарль Мишель продолжит председательствовать на саммитах ЕС и не уйдет в отставку до истечения своего мандата в декабре.

Ранее сообщалось, что президент Европейского совета Шарль Мишель будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне.

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