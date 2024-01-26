https://news.day.az/world/1632465.html Мишель не будет участвовать в выборах в Европейский парламент
Мишель не будет участвовать в выборах в Европейский парламент
Президент Европейского совета Шарль Мишель отказался от своего плана баллотироваться в Европейский парламент этим летом и вместо этого останется на своем посту.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Financial Times.
Это означает, что Шарль Мишель продолжит председательствовать на саммитах ЕС и не уйдет в отставку до истечения своего мандата в декабре.
Ранее сообщалось, что президент Европейского совета Шарль Мишель будет баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне.
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