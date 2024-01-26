Вашингтон выдвинул новое требование Техасу - после вторжения мигрантов

Американские власти потребовали от штата Техас до конца пятницы допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений, следует из письма Министерства внутренней безопасности страны.

Документ опирается на постановление Верховного суда США, передает Day.Az.

Власти уточнили, что им нужен доступ в зону парка Шелби, которому сейчас препятствует Техас. При этом ведомство не уточнило, какие меры будут приняты при неисполнении предписания.

Нацгвардия Техаса ранее взяла под контроль участок границы между США и Мексикой, что вызвало недовольство Белого дома. Доступ сотрудникам федеральной пограничной службы при этом был заблокирован. Это произошло на фоне бесконтрольного потока мигрантов в штат.

Вице-губернатор штата Дэн Патрик позднее отметил, что крупнейшая ошибка, которую может совершить президент США Джо Байден - это пойти на конфронтацию с техасскими силовиками и властями. Он также призвал главу государства "уйти с дороги" и не мешать защите границы. По его словам, штат сделает свое дело несмотря ни на что, а в федеральной власти он не нуждается.

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