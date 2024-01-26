Сенатор от Техаса назвал ситуацию с мигрантами худшей за всю историю США

Сенатор от американского штата Техас, республиканец Тед Круз раскритиковал Верховный суд США за решение о демонтаже забора из колючей проволоки на границе с Мексикой. Как утверждает политик, в настоящее время ситуация с нелегальной иммиграцией стала худшей за всю историю страны.

"Это ужасное решение. Я очень зол из-за этого", - приводит издание Daily Wire слова Круза, передает Day.Az.

Сенатор подчеркнул, что его сильно тревожит "факт вторжения мигрантов" в США через южную границу. Он напомнил, что за время правления Джо Байдена в Штаты нелегально въехали 9,6 миллиона человек.

Напомним, 22 января Верховный суд США встал на сторону федерального правительства и постановил убрать заграждения, однако губернатор Техаса Грег Эбботт пообещал усилить возведение барьеров вдоль границы с Мексикой, отметив, что штат имеет конституционное право на защиту. Так, техасские нацгвардейцы "захватили" часть границы США и Мексики и не пускали туда федеральных пограничников. При этом их действия поддержали губернаторы других 25 штатов. На фоне конфликта многие западные СМИ предполагают, что теперь Техас может выйти из состава США и начать существование как отдельное государство.

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