Техас официально вступил в состояние войны

Губернатор Техаса активировал 1 статью секции 10 параграфа 3 конституции США. Она позволяет объявить военное положение в штате и действовать без оглядки на федеральное правительство, передает Day.Az со ссылкой на The Economist.

Теперь штат имеет возможность обходить Джо Байдена и запрашивать помощь у других штатов или даже у зарубежных государств. Некоторые другие штаты США уже выразили готовность оказать поддержку и предложили направить помощь.

22 января Верховный суд США высказал свою поддержку Джо Байдену в разногласии с Техасом, признав действия властей штата по задержанию мигрантов неконституционными. Также суд предоставил федеральным властям право демонтировать барьеры на границе, которые были установлены по указанию штата. Однако Техас отказывается выполнять решение суда.

23 января Министерство внутренних дел США потребовало, чтобы Национальная гвардия Техаса предоставила федеральным силовым структурам доступ к месту размещения беженцев. Однако губернатор Эбботт отклонил выполнение этого требования.

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