Король Великобритании успешно перенес операцию

Король Великобритании Карл III успешно перенес операцию после диагностирования у него увеличения простаты. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по данным издания, монарх чувствует себя хорошо. До этого днем королева Камилла, покидая частную больницу, в которой проводилась операция, сказала репортерам, что с королем все в порядке.

Как передает The Sun, в медучреждении Карл III, предположительно, посетил принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон, которая восстанавливается после операции на брюшной полости.

Днем 26 января стало известно, что короля Великобритании поместили в больницу, где лежит Кейт Миддлтон.

17 января Букингемский дворец объявил, что Карл III решил лечь в больницу для лечения увеличенной простаты, из-за чего его публичные мероприятия отложены. Представители дворца также сообщили, что он временно не будет исполнять королевские обязанности.

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