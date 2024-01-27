В Германии неизвестный удерживает заложников в Starbucks

Вооруженный неизвестный, по предварительной информации, удерживает в заложниках четырех человек в кафе Starbucks в городе Ульм.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом информировала местная газета Südwest Presse.

Полиция города сообщила о проведении операции, оцеплена площадь, в районе которой произошел захват. Дальнейших подробностей не приводится.

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