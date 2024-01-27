https://news.day.az/world/1632477.html В Германии неизвестный удерживает заложников в Starbucks
В Германии неизвестный удерживает заложников в Starbucks
Вооруженный неизвестный, по предварительной информации, удерживает в заложниках четырех человек в кафе Starbucks в городе Ульм.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом информировала местная газета Südwest Presse.
Полиция города сообщила о проведении операции, оцеплена площадь, в районе которой произошел захват. Дальнейших подробностей не приводится.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре