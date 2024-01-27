https://news.day.az/world/1632483.html В Пентагоне молчит о планах разместить ядерное оружие в Британии
В Пентагоне молчит о планах разместить ядерное оружие в Британии
Пентагон не подтвердил, но и не опроверг сообщения о возможном размещении ядерного оружия США на территории Великобритании, передает Day.Az.
Согласно статье британской газеты The Daily Telegraph, журналисты обнаружили упоминания о плане в документах Пентагона, который может предусматривать размещение ядерных боеприпасов на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк.
Газета ссылается на документы Минобороны США, размещенные на сайте государственных закупок, где говорится о необходимости подготовки к "предстоящей ядерной миссии" в Великобритании.
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