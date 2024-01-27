https://news.day.az/world/1632484.html Сенат США одобрил продажу Турции истребителей F-16
Сенат США одобрил продажу Турции истребителей F-16
Председатель комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин одобрил продажу Турции истребителей F-16 после решения Анкары ратифицировать вступление Швеции в НАТО, передает Day.Az.
"Сегодня председатель сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин приветствовал ратификацию Турцией вступления Швеции в НАТО и сообщил, что теперь разрешит продажу Турции истребителей F-16", - указано в решении комитета.
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