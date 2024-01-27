Сенат США одобрил продажу Турции истребителей F-16

Председатель комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин одобрил продажу Турции истребителей F-16 после решения Анкары ратифицировать вступление Швеции в НАТО, передает Day.Az.

"Сегодня председатель сенатского комитета по иностранным делам Бен Кардин приветствовал ратификацию Турцией вступления Швеции в НАТО и сообщил, что теперь разрешит продажу Турции истребителей F-16", - указано в решении комитета.

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