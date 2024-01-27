США сорвали пуск противокорабельной ракеты хуситов

Военные США нанесли удар по пусковой установке противокорабельной ракеты хуситов на территории Йемена. Об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование Вооруженных США (CENTCOM), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Удар был нанесен ночью 27 января. В командовании уточнили, что нацеленная в сторону Красного моря ракета была готова к запуску. Поскольку она угрожала гражданским судам, было принято решение еще превентивно уничтожить в целях самообороны, добавили в CENTCOM.

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