Байден готов пойти на жесткие реформы для укрепления границ

Президент США Джо Баден признал, что ситуация на границе страны не отвечает необходимым требованиям и согласился с тем, что необходим широкий комплекс реформ для обеспечения ее безопасности, сообщил Белый дом, распространивший заявление главы государства, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Мы все слишком долго знали, что граница нарушается, это давно пора исправить", - сказал Байден.

Как сообщалось, администрация США и сенаторы-представители обеих партий уже длительное время ведут переговоры о мерах для усиления охраны границы. По словам Байдена, он поручил своей команде начать переговоры "чтобы наконец серьезно решить пограничный кризис".

"Вот уже несколько недель они этим занимаются. Работают круглосуточно, в праздничные дни и по выходным", - сообщил он.

Президент заявил: "То, о чем велись переговоры, если это будет принято в качестве закона, станет самым жестким и справедливым комплексом реформ для обеспечения безопасности границы, который когда-либо проводился в нашей стране".

Он подчеркнул, что "обеспечение безопасности границы в ходе этих переговоров станет победой для Америки", отметив, что Конгрессу "необходимо, наконец, предоставить финансирование, которое я запросил в октябре".

Как сообщалось, республиканцы в Конгрессе США потребовали ужесточения миграционных мер в обмен на поддержку пакета в размере $110 млрд, который включает средства для Украины и Израиля.

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