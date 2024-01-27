Суд обязал Трампа выплатить многомиллионный штраф

Федеральное жюри Манхэттена постановило, что экс-президент США Дональд Трамп должен выплатить $83,8 млн писательнице Элизабет Кэрролл из-за отрицания ее обвинений в сексуальном насилии, передает CNN, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

$11 млн из этой суммы должны пойти на финансирование кампании по восстановлению репутации, $7,3 млн - на покрытие морального ущерба, еще $65 млн - это штрафы за злонамеренные действия в отношении Кэрролл. Таким образом, общая сумма в разы превышает ту, что писательнице в прошлом году по тому же делу присудил нью-йоркский суд. Тогда речь шла о $5 млн, суд постановил, что Трамп подверг Кэрролл сексуальному насилию, а затем оклеветал ее и публично отрицал ее обвинения. Экс-президент тогда обжаловал судебное решение.

В этот раз, как заявили юристы политика, тоже будет подана апелляция. Сам Трамп назвал решение "абсолютно смешным" и заявил о своем несогласии с приговором.

"Это великая победа для каждой женщины, которая встает, когда ее сбили с ног, и огромное поражение для каждого хулигана, который пытался удержать женщину", - заявила писательница после решения.

Эпизод, в котором Кэрролл обвиняла Трампа, произошел в 1996 году в примерочной универмага Bergdorf Goodman. Как утверждает писательница, бизнесмен попросил ее о помощи в выборе подарка для некоей женщины. Они отправились в универмаг, в отдел нижнего белья. По словам Кэрролл, миллиардер попросил ее примерить прозрачный пеньюар. Она в шутку бросила кружевной комплект Трампу, попросив о том же. После этого магнат завел ее в свободную примерочную, где дважды ударил головой о стену, рассказала Кэрролл.

Трамп отрицал не только эти обвинения, но и сам факт знакомства с писательницей. Тем не менее, в мае 2023-го суд обязал его выплатить Кэрролл почти $3 млн за моральный ущерб и еще $2 млн по гражданскому иску о побоях. Трамп назвал решение суда "полным позором" и "продолжением величайшей охоты на ведьм всех времен" и через несколько дней подал апелляцию.

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