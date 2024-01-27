https://news.day.az/world/1632519.html В Турции произошло сильное землетрясение
В Турции произошло сильное землетрясение
В районе Мендерес города Измир в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турецкой Республики (AFAD).
Землетрясение было зафиксировано в Эгейском море.
Информации о последствиях стихийного бедствия пока нет.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре