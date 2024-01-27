В Турции произошло сильное землетрясение

В районе Мендерес города Измир в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турецкой Республики (AFAD).

Землетрясение было зафиксировано в Эгейском море.

Информации о последствиях стихийного бедствия пока нет.

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