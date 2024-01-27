В ЕС могут рассмотреть вариант лишения Венгрии права голоса

В случае, если Венгрия на февральском саммите ЕС по Украине вновь наложит вето на предоставление Киеву €50 млрд, страны Евросоюза могут рассмотреть "реальный вариант" лишения Будапешта права голоса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом газете Politico сообщили неназванные европейские дипломаты.

"Если Орбан действительно снова заблокирует соглашение (о 50 миллиардах евро для Украины. - прим.) на февральском саммите, использование статьи 7 для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом", - заявил европейский дипломат.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!