Сотрудники ООН подозреваются в причастности к нападению ХАМАС на Израиль

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) начало расследование в отношении нескольких сотрудников, подозреваемых в причастности к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, генеральный комиссар UNRWA Филипп Лаццарини рассказал, что израильские власти предоставили организации информацию о вероятной причастности нескольких ее сотрудников к чудовищным нападениям ХАМАС 7 октября.

"Чтобы защитить способность агентства доставлять гуманитарную помощь, я принял решение немедленно расторгнуть контракты с этими сотрудниками и приступить к расследованию, чтобы безотлагательно установить истину", - заявил он.

Лаццарини не раскрыл ни количество служащих, возможно причастных к нападениям, ни характер их предполагаемого роли. В то же время он сказал, что любой, кто был причастен к террористическим актам, будет привлечен к ответственности.

"Генеральный секретарь ООН в ужасе от этой новости", - сказал его спикер Стефан Дюжаррик.

Он добавил, что глава ООН попросил Лаццарини провести расследование, чтобы гарантировать, что любой сотрудник UNRWA, участвовавший или способствовавший нападениям 7 октября, был немедленно уволен и передан для возможного уголовного преследования.

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