США решили разместить в Британии ядерное оружие впервые за 15 лет

Соединенные Штаты впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании. Причиной стала "возрастающая угроза со стороны России".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, так утверждает газета Telegraph ссылаясь на документы Пентагона.

"Соединенные Штаты впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании, поскольку угроза со стороны России возрастает", - сказано в материале.

Издание утверждает, что речь идет об авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк. Штаты планируют отправить туда боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму, подчеркнули журналисты.

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