Армения вновь осталась без дорожного сообщения с Россией

Дорога к МАПП "Верхний Ларс" (грузино-российская граница) закрыта для всех транспортных средств.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил таможенный атташе посольства Армении в РФ Ваан Акопян.

"Из-за высокого уровня опасности схода лавины на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, проезд через Крестовый перевал закрыт для всех транспортных средств", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога - единственный в настоящее время сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией. Она периодически закрывается из-за непогоды.

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